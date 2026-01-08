Костылева вернулась в школу Плющенко спустя 2 недели: «Ради Лены мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы»

Плющенко сообщил, что Елена Костылева вернулась в его школу.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о возвращении фигуристки Елены Костылевой в школу «Ангелы Плющенко».

«Мы все живем и все делаем ради наших детей.

Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы.

В Рождество, в светлый христианский праздник, все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа .

Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция…

Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай Бог все у нас получится», – написал Плющенко.

14-летняя Костылева покинула академию Плющенко в конце декабря на фоне конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла группу Софьи Федченко.