Костылева вернулась в школу Плющенко спустя 2 недели: «Ради Лены мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы»
Плющенко сообщил, что Елена Костылева вернулась в его школу.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о возвращении фигуристки Елены Костылевой в школу «Ангелы Плющенко».
«Мы все живем и все делаем ради наших детей.
Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы.
В Рождество, в светлый христианский праздник, все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа .
Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция…
Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай Бог все у нас получится», – написал Плющенко.
14-летняя Костылева покинула академию Плющенко в конце декабря на фоне конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла группу Софьи Федченко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости