  • Эмбер Гленн: «Я хорошо готова к чемпионату США – настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Так что мне оставалось только верить в себя»
Эмбер Гленн прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате США в Сент-Луисе. 

Она лидирует после первого дня турнира с результатом 83,05 балла. 

«Конечно, я невероятно счастлива – баллы за прокат огромные, я совсем этого не ожидала. Перед выходом на лед я мысленно проходила программу программу и вдруг почувствовала что-то особенное – и расплакалась еще до выхода на лед.

В прошлом году ушла из жизни моя бабушка, она была со мной рядом с моих первых шагов в фигурном катании. Я обычно не из тех людей, кто говорит такие вещи, но мне казалось, будто она помогла мне сегодня справиться с волнением. Я ощущала ее присутствие рядом с собой.
И я просто безмерно благодарна за то, что пережила сегодня эти эмоции.

Наверное, это была самая эмоциональная реакция на прокат в моей жизни – обычно я реагирую гораздо спокойнее. Я чувствовала такую мощную поддержку со стороны моей команды, семьи, болельщиков и других девочек, что это помогло мне просто выйти на лед и сделать то, что я делаю каждый день.

И я сказала себе: сегодня ты получишь удовольствие от дорожки шагов. Что бы ни произошло, как бы ни сложился прокат, ты будешь наслаждаться этим моментом. Потому что очень часто я настолько зацикливаюсь на мысли “я должна сделать свою работу”, что забываю: я занимаюсь этим, потому что люблю кататься.

Конечно, до последнего прыжка я была полностью сосредоточена, но когда они остались позади, я смогла почувствовать настоящую свободу – ту, на которую мне обычно трудно решиться. И, пожалуй, это был один из самых приятных соревновательных опытов в моей карьере. Независимо от места и оценки – в тот момент мне было все равно. Главное, что я по-настоящему смогла насладиться этим прокатом

Я очень серьезно готовилась к этому турниру, я хорошо готова – настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Так что мне оставалось только верить в себя – не забывать спокойно дышать», – приводит слова Гленн корреспондент Спортса’‘ Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
чемпионат США
женское катание
