Никита Михайлов: «Идея катать Джокера принадлежала Игнатову, он наверняка все это прочувствовал и поэтому предложил»

Михайлов: идея катать Джокера пришла от самого Игнатова, музыка ему подошла.

Хореограф Никита Михайлов рассказал, что идея выступать в образе Джокера в произвольной программе принадлежала Макару Игнатову.

«Кто разглядел в Макаре Игнатове Джокера? Идея пришла от самого Макара, он наверняка все это прочувствовал и поэтому предложил.

Музыка ему подошла, понимали, есть из чего выбрать, как раз вышел второй фильм – и на этой волне все и получилось.

Отразились ли перемены в жизни Макара на его работе? Мне кажется, он стал более осознанным спортсменом, благодаря этому появился подход другой к тренировкам. Все пошло только в плюс, он повзрослел», – сказал Михайлов.