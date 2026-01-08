Никита Михайлов: «Идея катать Джокера принадлежала Игнатову, он наверняка все это прочувствовал и поэтому предложил»
Михайлов: идея катать Джокера пришла от самого Игнатова, музыка ему подошла.
Хореограф Никита Михайлов рассказал, что идея выступать в образе Джокера в произвольной программе принадлежала Макару Игнатову.
«Кто разглядел в Макаре Игнатове Джокера? Идея пришла от самого Макара, он наверняка все это прочувствовал и поэтому предложил.
Музыка ему подошла, понимали, есть из чего выбрать, как раз вышел второй фильм – и на этой волне все и получилось.
Отразились ли перемены в жизни Макара на его работе? Мне кажется, он стал более осознанным спортсменом, благодаря этому появился подход другой к тренировкам. Все пошло только в плюс, он повзрослел», – сказал Михайлов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
