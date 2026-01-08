  • Спортс
  • Михайлов о программе Семененко под Nirvana: «Искали движения долго, но желание Жени кататься под эту музыку не давало остановиться»
Хореограф Никита Михайлов рассказал, как велась работа над короткой программой Евгения Семененко под композиции группы Nirvana. 

«Это был конец прошлого сезона, март. Было непросто, потому что все-таки это не конкретная стилистика танца, это песни – состояние души.

Искали движения долго, но желание Жени кататься под эту музыку не давало остановиться.

Впервые ли работал с таким музыкальным стилем? Да», – сказал Михайлов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoЕвгений Семененко
logoсборная России
Никита Михайлов
мужское катание
