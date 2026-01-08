Михайлов о программе Семененко под Nirvana: «Искали движения долго, но желание Жени кататься под эту музыку не давало остановиться»

Михайлов: желание Семененко кататься под Nirvana не давало остановиться.

Хореограф Никита Михайлов рассказал, как велась работа над короткой программой Евгения Семененко под композиции группы Nirvana.

«Это был конец прошлого сезона, март. Было непросто, потому что все-таки это не конкретная стилистика танца, это песни – состояние души.

Искали движения долго, но желание Жени кататься под эту музыку не давало остановиться.

Впервые ли работал с таким музыкальным стилем? Да», – сказал Михайлов.