Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»
Роднина: пожелаю российским спортсменам хорошо показать себя на Олимпиаде.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что желает российским спортсменам полноценного возвращения на международные турниры в 2026 году.
«Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Российским спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде. До нее осталось совсем немного. И пожелаю полноценного возвращения на крупные турниры. Мы видим, что тенденция на возвращение российских спортсменов возобладает», – сказала Роднина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
