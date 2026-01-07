Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»

Роднина: пожелаю российским спортсменам хорошо показать себя на Олимпиаде.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что желает российским спортсменам полноценного возвращения на международные турниры в 2026 году.

«Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Российским спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде . До нее осталось совсем немного. И пожелаю полноценного возвращения на крупные турниры. Мы видим, что тенденция на возвращение российских спортсменов возобладает», – сказала Роднина.

