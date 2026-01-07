Москвина о роли черепахи Тортиллы в шоу: «Думала отказаться, но решила – да попробую, чем черт не шутит. Ведь я молодая, мне всего 84»

  • Спортс
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о своей роли в шоу Ильи Авербуха «Буратино».

84-летняя Москвина сыграла роль черепахи Тортиллы.

«Когда мне предложили эту роль, я думала, может, мне отказаться. А потом решила – да попробую, чем черт не шутит. Ведь мне-то все равно, я молодая, мне всего 84. И я попробовала, и у меня получилось.

Вот и вы пробуйте все, не бойтесь ничего, стремитесь ко всему новому, учите своих детей, соседей, коллег по работе, сами пробуйте все, и все вам подчинится», – сказала Москвина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
