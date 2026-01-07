30

Илья Малинин: «У меня все еще огромный потенциал для роста. Хотел бы продолжать кататься в течение трех олимпийских циклов»

Илья Малинин: хотел бы выступать в течение трех олимпийских циклов.

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин заявил, что хотел бы соревноваться еще как минимум 12 лет – до Олимпиады-2038.

«Возможно, одна из вещей, которых я еще не достиг, – это выход на свой абсолютный пик. У меня все еще огромный потенциал для роста, особенно если говорить о следующих, скажем, трех олимпийских циклах, в которых я хотел бы продолжать кататься.

Надеюсь, за эти годы мне удастся стать самым полноценным фигуристом, каким я только могу быть. Я действую по обстоятельствам, по тому, как я себя чувствую в целом, и по своей страсти к фигурному катанию. Так что, кто знает? Может быть, четвертый или пятый, то есть, посмотрим, как долго я смогу продолжать. Почему бы не кататься, пока тело позволяет?» – сказал Малинин в интервью OC Register.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: фан-клуб Ильи Малинина
мужское катание
logoИлья Малинин
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Малинин: «Возможно, если бы я поехал на Олимпиаду-2022, я бы вообще не катался после этих Игр»
7 января, 15:09
Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»
30 декабря 2025, 14:12
Илья Малинин: «Моя цель – как минимум три Олимпиады. Мне кажется, у меня еще огромный запас для роста»
30 декабря 2025, 07:29
Главные новости
Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начнутся в течение недели (Sport24)
сегодня, 15:09
Кондратюк о лучших спортсменах 2025 года: «Для меня это Овечкин и Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Малинин»
сегодня, 14:54
Андрей Мозалев: «Вечный вопрос, какой город лучше – Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы – Москва»
сегодня, 14:31
Роман Савосин: «Если появится возможность выступать на международных соревнованиях – это будет на грани фантастики»
сегодня, 14:12
Илья Малинин: «Любовь к гимнастике и акробатике подталкивает меня к тому, чтобы выходить за рамки в фигурном катании»
сегодня, 13:52
Чемпионат США. Гленн, Лью, Левито, Эверхардт, Теннелл покажут произвольные программы
сегодня, 12:47
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Шин и Надь, Кам и О’Ши выступят с произвольными программами
сегодня, 12:46
Роднина о том, что Олимпиаду могут не показать в РФ: «Почему тогда у нас весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Не возникает вопрос, нужно ли это»
сегодня, 12:32
Эксперты оценивают стоимость кольца, фото с которым опубликовала Загитова, примерно в 25 млн рублей
сегодня, 11:32
Бойкова и Козловский из-за метели в Москве не смогли вовремя вылететь на шоу Bol on Ice в Италию
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
40 минут назад
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
вчера, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
вчера, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39