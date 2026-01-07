Илья Малинин: «У меня все еще огромный потенциал для роста. Хотел бы продолжать кататься в течение трех олимпийских циклов»

Илья Малинин: хотел бы выступать в течение трех олимпийских циклов.

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин заявил, что хотел бы соревноваться еще как минимум 12 лет – до Олимпиады-2038.

«Возможно, одна из вещей, которых я еще не достиг, – это выход на свой абсолютный пик. У меня все еще огромный потенциал для роста, особенно если говорить о следующих, скажем, трех олимпийских циклах, в которых я хотел бы продолжать кататься.

Надеюсь, за эти годы мне удастся стать самым полноценным фигуристом, каким я только могу быть. Я действую по обстоятельствам, по тому, как я себя чувствую в целом, и по своей страсти к фигурному катанию. Так что, кто знает? Может быть, четвертый или пятый, то есть, посмотрим, как долго я смогу продолжать. Почему бы не кататься, пока тело позволяет?» – сказал Малинин в интервью OC Register.