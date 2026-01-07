62

Илья Малинин: «Возможно, если бы я поехал на Олимпиаду-2022, я бы вообще не катался после этих Игр»

Илья Малинин: если бы я попал на Олимпиаду-2022, возможно, больше бы не катался.

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин считает, что мог бы уже завершить карьеру, если бы вошел в состав сборной США и выступил на Олимпийских играх-2022.

В 2022 году Малинин занял второе место на чемпионате США, но не был включен в состав команды на Олимпиаду в Пекине.

«Я точно не ожидал, что откатаюсь так хорошо и тем более займу второе место. Я приехал на те соревнования, конечно, после травм. Так что моей целью была не Олимпиада, но где-то в глубине души я все равно думал:  а что, если я сделаю то-то и то-то, особенно после первого дня, после удачной короткой программы, и все за моей спиной говорили: «О, ты действительно можешь поехать (на Олимпиаду)».

Это, конечно, повлияло на то, как я воспринял непопадание в команду, потому что в меня верили все. У всех были ожидания, все хотели, чтобы я поехал на Олимпиаду, а когда этого не произошло, я просто не мог понять: ведь все говорили, что я поеду – почему тогда нет? Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то, возможно, если бы я тогда поехал на ту Олимпиаду, я бы вообще не катался после этих Игр», – сказал Малинин в интервью изданию OC Register. 

