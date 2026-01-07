  • Спортс
  • Журова о топе олимпийских моментов без россиян: «Сейчас наплыв русофобии, с этим связано такое решение ISU. Но все вернется на круги своя»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления фигуристов из России и СССР в числе знаковых олимпийских моментов. 

«Очень грустно, что ISU не упомянул достижения российских фигуристов. Это неправда в том смысле, что не может быть мирового фигурного катания без потрясающих выступлений наших фигуристов.

Это в первую очередь Роднина, Белоусова и Протопопов, Пахомова и Горшков, Бестемьянова и Букин, Навка и Костомаров. Это только парники. У нас целая плеяда прекрасных фигуристов, и одиночники тоже – Плющенко, Валиева в их числе.

Обидно, что ISU так считает. Я хотела бы напомнить им, что первый олимпийский чемпион в фигурном катании – это Панин-Коломенкин. Вообще-то с него началось фигурное катание, на том этапе его никто не мог обыграть.

Можно переписать любую историю, но невозможно переписать то, что правдиво запечатлено в других источниках. Сейчас наплыв русофобии, с этим связано такое решение ISU. Но все вернется на круги своя, и везде снова будут российские спортсмены.

Выдающиеся фигуристы будут и дальше появляться в нашей стране и радовать нас своими потрясающими выступлениями. А в ISU просто злые и завистливые люди», – сказала Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
