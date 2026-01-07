Татьяна Тарасова: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Не понимаю людей, которые против трансляции»

Тарасова: не понимаю людей, которые против трансляции Олимпийских игр в России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в России нужно показывать зимние Олимпийские игры-2026.

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На данный момент подтверждено участие лишь трех россиян в нейтральном статусе: ски-альпиниста Никиты Филиппова, фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Остаюсь при своем мнении, что предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Нам что нужно, отменить трансляции всех соревнований, где нет россиян? В большинстве видов спорта нас бессовестно отстранили, но Олимпиаду смотреть и показывать нужно. У наших ребят есть соперники и мы должны знать, на что они способны.

Не понимаю людей, которые против трансляции Олимпийских игр в нашей стране. При таких условиях мы не сможем увидеть иностранных соперников на самом главном старте в карьере. Когда-нибудь мы все равно вернемся и к тому моменту должны быть готовы.

Лично я планирую смотреть Олимпийские игры. Я вообще очень люблю все зимние виды спорта. Естественно, фигурное катание обязательно посмотрю. Кроме этого буду смотреть все, что будут транслировать», – сказала Тарасова.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?