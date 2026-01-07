  • Спортс
  • Губерниев о топе олимпийских моментов без россиян: «ISU просто сел голой жопой на ежа. Слезы Родниной – главный момент в истории фигурного катания»
17

Губерниев о топе олимпийских моментов без россиян: «ISU просто сел голой жопой на ежа. Слезы Родниной – главный момент в истории фигурного катания»

Губерниев: слезы Родниной – главный момент в истории мирового фигурного катания.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что он считает главным моментом в истории фигурного катания.

В январе Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список «знаковых олимпийских моментов», не включив туда выступления спортсменов из СССР и России.

«Если нужно сесть голой жопой на ежа, то те люди в ISU, которые составляли список знаковых олимпийских моментов, с успехом это сделали. Давайте начнем с истоков: Белоусова и Протопопов, Пахомова и Горшков, Линичук и Карпоносов, Бобрин, Бестемьянова и Букин, Гордеева и Гриньков. А вспомните слезы Родниной! Это вообще самый главный момент в истории мирового фигурного катания, когда она стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Такие списки без великих советских и российских спортсменов составляют мелкие людишки. Тем самым они не принижают наше фигурное катание, а лишь говорят о том, что они мелкие пакостные людишки. Все в мире знают, что ключевые моменты мирового фигурного катания связаны с нашими спортсменами.

Список этот бесконечный – это и Сотникова, Липницкая, которой Спилберг письма писал, Слуцкая, Плющенко, Ягудин, Урманов и так далее. Целая плеяда выдающихся российских фигуристов, которых стоило бы отметить. ISU просто сел голой жопой на ежа. Хочется смеяться и сказать им в ответ: какие же вы мудаки», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
