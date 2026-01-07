Ирина Роднина: «Мы помним войну во Вьетнаме, Ирак, целую кучу всего – когда-нибудь наказывали спортсменов США? Очень сомневаюсь, что на них наложат санкции»

Роднина: я очень сомневаюсь, что на спортсменов из США наложат санкции.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что против спортсменов США не введут санкции.

3 января американские военные нанесли удары по объектам в Венесуэле, а президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и доставлен в Штаты.

– Насколько справедливо, что на США не накладывают санкции после операции в Венесуэле?

– Давайте перестанем говорить слово «справедливо». Мы имеем реальные решения и события.

Я очень сомневаюсь в том, что на спортсменов из США наложат санкции. Было бы, наверное, правильно применить их и по отношению к спортсменам Израиля, и к спортсменам Соединенных Штатов, если такое применяется по отношению к спортсменам одной страны. Совершенно непонятно, почему это применяется к спортсменам из Беларуси.

Но, с другой стороны, если брать историю, мы помним: война во Вьетнаме, Ирак, целая куча всего. Когда-нибудь наказывали американских спортсменов? Мне кажется, нет такого года, когда Америка не участвовала в каких-то военных событиях, но ни разу не применялись санкции.

Поэтому говорить о справедливости сложно – нужно говорить о реальности. Реальность мы видим: это же касается не только спорта, но и экономики, и бизнеса, даже дипломатических взаимоотношений, теле- и радиокоммуникаций, – отметила Роднина.

ISU: «Мы осведомлены о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в правилах или рекомендациях нет»