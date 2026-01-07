ISU: «Мы осведомлены о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в правилах или рекомендациях нет»
ISU отреагировал на военную операцию США в Венесуэле.
В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на новости о военной операции США в Венесуэле.
3 января американские военные нанесли удары по объектам в Венесуэле, а президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и доставлен в Штаты.
«ISU осведомлен о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в существующих правилах или рекомендациях нет. Мы продолжим следить за развитием событий, и, как всегда, нашим приоритетом будет безопасность, благополучие и честная конкуренция фигуристов», – заявили в ISU.
В FIS объяснили, почему не отстраняют США: «Если мир отреагирует на их действия так же, как на Россию, это станет предметом обсуждения и для нас. Но мы даже не близки к этому»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
