  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Никита Кацалапов: «На международной арене мы можем на пальцах одной руки пересчитать пары, которые по-настоящему понимают, что такое танцы на льду»
14

Никита Кацалапов: «На международной арене мы можем на пальцах одной руки пересчитать пары, которые по-настоящему понимают, что такое танцы на льду»

Кацалапов сравнил российские танцы на льду с международными.

Чемпион мира 2021 года Никита Кацалапов оценил уровень танцев на льду на международной арене.

– Как думаете, когда наши дуэты вернут на международную арену, смогут ли они быть в топе и занимать лидерские позиции?

– У нас в России сейчас танцы на льду двигаются в хорошем направлении. Мне очень нравится, как вовлечены тренеры, хореографы, постановщики и непосредственно спортсмены. Отдельно хочу отметить, что очень видно конкурентную борьбу. Как ребята смотрят друг на друга, стараются от соревнований к соревнованиям улучшаться, делать лучше поддержки, чище элементы, показывать красивое и качественное катание. Это видно уже на протяжении многих сезонов.

И я отмечу: если смотреть на зарубежные соревнования, то на самом деле наши спортсмены могут показывать достойный уровень катания. Потому что на международной арене мы можем сейчас буквально на пальцах одной руки пересчитать пары, которые по-настоящему понимают, что такое танцы на льду, несут фигурное катание на публику так же, как и раньше.

– Кто из наших молодых дуэтов имеет потенциал для дальнейшего развития и прогресса в течение следующего олимпийского цикла?

– Не хочется выделять кого-то. Все идет своим чередом, и пары стараются. У каждой из них есть свой собственный стиль, и это не может не радовать. И нам-то главное, чтобы нас выпустили на международную арену и мы начали показывать наш уровень и то, что мы здесь делали.

На таких больших соревнованиях все твои программы, которые ты катаешь на чемпионате России, выглядят по-новому, с новой конкуренцией и с новыми соперниками на льду. Возможно, у наших ребят откроются сверхспособности. Мой совет – просто продолжать тренироваться в том же ключе и надеяться на то, что в скором времени мы все-таки покажем наш уровень на международной арене, – сказал Кацалапов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoНикита Кацалапов
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начнутся в течение недели (Sport24)
сегодня, 15:09
Кондратюк о лучших спортсменах 2025 года: «Для меня это Овечкин и Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Малинин»
сегодня, 14:54
Андрей Мозалев: «Вечный вопрос, какой город лучше – Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы – Москва»
сегодня, 14:31
Роман Савосин: «Если появится возможность выступать на международных соревнованиях – это будет на грани фантастики»
сегодня, 14:12
Илья Малинин: «Любовь к гимнастике и акробатике подталкивает меня к тому, чтобы выходить за рамки в фигурном катании»
сегодня, 13:52
Чемпионат США. Гленн, Лью, Левито, Эверхардт, Теннелл покажут произвольные программы
сегодня, 12:47
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Шин и Надь, Кам и О’Ши выступят с произвольными программами
сегодня, 12:46
Роднина о том, что Олимпиаду могут не показать в РФ: «Почему тогда у нас весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Не возникает вопрос, нужно ли это»
сегодня, 12:32
Эксперты оценивают стоимость кольца, фото с которым опубликовала Загитова, примерно в 25 млн рублей
сегодня, 11:32
Бойкова и Козловский из-за метели в Москве не смогли вовремя вылететь на шоу Bol on Ice в Италию
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
38 минут назад
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
вчера, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
вчера, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39