Никита Кацалапов: «На международной арене мы можем на пальцах одной руки пересчитать пары, которые по-настоящему понимают, что такое танцы на льду»

Кацалапов сравнил российские танцы на льду с международными.

Чемпион мира 2021 года Никита Кацалапов оценил уровень танцев на льду на международной арене.

– Как думаете, когда наши дуэты вернут на международную арену, смогут ли они быть в топе и занимать лидерские позиции?

– У нас в России сейчас танцы на льду двигаются в хорошем направлении. Мне очень нравится, как вовлечены тренеры, хореографы, постановщики и непосредственно спортсмены. Отдельно хочу отметить, что очень видно конкурентную борьбу. Как ребята смотрят друг на друга, стараются от соревнований к соревнованиям улучшаться, делать лучше поддержки, чище элементы, показывать красивое и качественное катание. Это видно уже на протяжении многих сезонов.

И я отмечу: если смотреть на зарубежные соревнования, то на самом деле наши спортсмены могут показывать достойный уровень катания. Потому что на международной арене мы можем сейчас буквально на пальцах одной руки пересчитать пары, которые по-настоящему понимают, что такое танцы на льду, несут фигурное катание на публику так же, как и раньше.

– Кто из наших молодых дуэтов имеет потенциал для дальнейшего развития и прогресса в течение следующего олимпийского цикла?

– Не хочется выделять кого-то. Все идет своим чередом, и пары стараются. У каждой из них есть свой собственный стиль, и это не может не радовать. И нам-то главное, чтобы нас выпустили на международную арену и мы начали показывать наш уровень и то, что мы здесь делали.

На таких больших соревнованиях все твои программы, которые ты катаешь на чемпионате России, выглядят по-новому, с новой конкуренцией и с новыми соперниками на льду. Возможно, у наших ребят откроются сверхспособности. Мой совет – просто продолжать тренироваться в том же ключе и надеяться на то, что в скором времени мы все-таки покажем наш уровень на международной арене, – сказал Кацалапов.