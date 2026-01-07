14

Депутат Свищев: «Буду смотреть на Олимпиаде те виды спорта, где наши спортсмены будут участвовать. Ребят надо поддерживать»

Депутат Свищев заявил, что будет смотреть Олимпиаду-2026.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев будет смотреть Олимпиаду-2026 с участием россиян.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

«Я буду однозначно смотреть новостной блок, потому что мне интересно, куда движется тенденция развития по разным видам спорта. Это моя жизнь. Однозначно буду смотреть керлинг, мне важно, что сейчас происходит (Свищев возглавляет Федерацию керлинга России – Спортс’’). Команды меняются, составы меняются, спорт прогрессирует.

Буду смотреть те виды спорта, где наши спортсмены будут принимать участие. Часть наших ребят поедут на Олимпийские игры, и их надо поддерживать. Даже сидя у телевизора мы будем их поддерживать», – сказал Свищев.

На данный момент подтверждено участие трех россиян в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Это ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется

