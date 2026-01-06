10

Траньков о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Меня это никак не задевает»

Траньков о том, что ISU не отметил выступления россиян: меня это не задевает.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов. 

«Меня это никак не задевает. Наверное, какие-то рекордные прокаты с участием российских фигуристов можно назвать лучшими моментами в истории Олимпийских игр. Точно 18-й год – развязка у девушек. В 2014 году у нас командная медаль хорошая была. Поэтому из последних назову эти два события. Персонально не могу никого выделить.

Стоит ли ожидать от Петра Гуменника или Аделии Петросян момент на предстоящей Олимпиаде, который может войти в историю? Сама Олимпиада, на которую они допущены, без рейтинга и без всего – это уже событие спустя много лет отстранения», – сказал Траньков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
logoМаксим Траньков
logoISU
logoПхенчхан-2018
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoОлимпийская сборная России
logoСочи-2014
logoПетр Гуменник
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Радионова: «У Петросян и Гуменника есть шансы на медаль Олимпиады. Петр может претендовать на тройку, как и Аделия»
5 января, 18:00
Татьяна Фладе: «У Петросян есть все шансы на пьедестал Олимпиады, если она делает все свои ультра-си»
29 декабря 2025, 18:50
Евгения Медведева: «Петросян с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Либо катаешь с четверными, либо не рассчитываешь на медали»
25 декабря 2025, 13:05
Главные новости
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
вчера, 20:15
Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами
вчера, 19:02
Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»
вчера, 20:20
«Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать». Глейхенгауз рассказал о путешествии в ЮАР
вчера, 20:10
Москвина о роли черепахи Тортиллы в шоу: «Думала отказаться, но решила – да попробую, чем черт не шутит. Ведь я молодая, мне всего 84»
вчера, 20:05
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:03
Илья Малинин: «У меня все еще огромный потенциал для роста. Хотел бы продолжать кататься в течение трех олимпийских циклов»
вчера, 15:27
Илья Малинин: «Возможно, если бы я поехал на Олимпиаду-2022, я бы вообще не катался после этих Игр»
вчера, 15:09
Журова о топе олимпийских моментов без россиян: «Сейчас наплыв русофобии, с этим связано такое решение ISU. Но все вернется на круги своя»
вчера, 14:30
Татьяна Тарасова: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Не понимаю людей, которые против трансляции»
вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57