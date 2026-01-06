Траньков о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Меня это никак не задевает»

Траньков о том, что ISU не отметил выступления россиян: меня это не задевает.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU ) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов.

«Меня это никак не задевает. Наверное, какие-то рекордные прокаты с участием российских фигуристов можно назвать лучшими моментами в истории Олимпийских игр. Точно 18-й год – развязка у девушек. В 2014 году у нас командная медаль хорошая была. Поэтому из последних назову эти два события. Персонально не могу никого выделить.

Стоит ли ожидать от Петра Гуменника или Аделии Петросян момент на предстоящей Олимпиаде , который может войти в историю? Сама Олимпиада, на которую они допущены, без рейтинга и без всего – это уже событие спустя много лет отстранения», – сказал Траньков.