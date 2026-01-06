Траньков о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Меня это никак не задевает»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов.
«Меня это никак не задевает. Наверное, какие-то рекордные прокаты с участием российских фигуристов можно назвать лучшими моментами в истории Олимпийских игр. Точно 18-й год – развязка у девушек. В 2014 году у нас командная медаль хорошая была. Поэтому из последних назову эти два события. Персонально не могу никого выделить.
Стоит ли ожидать от Петра Гуменника или Аделии Петросян момент на предстоящей Олимпиаде, который может войти в историю? Сама Олимпиада, на которую они допущены, без рейтинга и без всего – это уже событие спустя много лет отстранения», – сказал Траньков.