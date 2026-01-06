Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет. Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»

Роднина: дураков в Госдуме нет.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о работе в Госдуме.

«Ты становишься «мальчиком для битья». Тут же забываются все твои заслуги и достижения. Приходить сюда с надеждой, что ты человек известный и тебе будет проще, не стоит.

Дураков в Госдуме нет. Но мы все разные люди, со своими характерами и амбициями, представляем разные партии. Но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план», – сказала Роднина.