Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет. Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»
Роднина: дураков в Госдуме нет.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о работе в Госдуме.
«Ты становишься «мальчиком для битья». Тут же забываются все твои заслуги и достижения. Приходить сюда с надеждой, что ты человек известный и тебе будет проще, не стоит.
Дураков в Госдуме нет. Но мы все разные люди, со своими характерами и амбициями, представляем разные партии. Но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план», – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
