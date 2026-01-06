Тарасова о топе олимпийских моментов от ISU: «Надо включить победы Родниной с Зайцевым – куда же без Родниной? Из современных включила бы Ягудина»

Тарасова назвала фигуристов, чьи выступления включила бы в олимпийский топ.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала рейтинг от Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее ISU опубликовал топ знаковых олимпийских моментов в фигурном катании, не включив туда выступления спортсменов из СССР и России.

«Уже устала говорить, что они подленичают и подленичают. Меня даже не удивляет это, просто надоело об этом говорить.

В рейтинг лучших моментов Олимпийских игр точно должны были включить выступление Белоусовой и Протопопова. Они все-таки выиграли Олимпийские игры. Еще надо включить выступление Пахомовой и Горшкова.

Потом надо смотреть, кто и сколько раз выигрывал олимпийские медали. Наверное, надо включить победы Родниной с Зайцевым. Куда же без Родниной? Из современных включила бы олимпийское выступление Ягудина», – цитирует Тарасову Sport24.