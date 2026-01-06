Елена Радионова: «В Трусову и Валиеву я верю. Если Камила соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным может спокойно претендовать на первые места»

Радионова: если Валиева восстановится, сможет спокойно претендовать на 1-е места.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова считает, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова могут вернуться в большой спорт.

Трусова возобновила тренировки после того, как в августе у нее родился сын. У Валиевой в декабре истек срок дисквалификации за допинг.

– В женском одиночном у нас появляются новые девочки: Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова. Кто будет следующим лидером, как вам кажется?

– По этому сезону, мне кажется, что Алиса Двоеглазова. Мне очень нравится, как она выступает, очень воздушное катание. При этом в арсенале у нее есть четверные прыжки.

– Александра Трусова активно восстанавливается и уже прыгает все тройные и каскады. Может ли она вернуться в спорт конкурентоспособной после рождения сына?

– Мне кажется, у Саши такой характер, что ей вполне под силу вернуться в спорт. Тем более она уже через короткое время прыгает каскады 3-3. Если она захочет, она может и четверной восстановить. В целом, если она четверной восстановит, то может спокойно возвращаться на соревнования и занимать первые места.

– Камила Валиева готовится к следующему сезону. Верите ли, что у нее все получится?

– Вот как раз в Трусову и Валиеву я верю. То, что Камила сейчас хочет возвращаться в спорт, это действительно круто. Она бриллиант в фигурном катании! Это сочетание легкости, женственности, хореографии, хорошего высокого прыжка, женской красоты. В общем, она просто невероятная. Поэтому, я думаю, если Камила восстановится, соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным она может спокойно претендовать на первые места. У нее всегда была высокая вторая оценка.

– Понимаете ли вы, как можно найти мотивацию в таком осознанном возрасте после того, как какое-то время не занимался спортом?

– Я думаю мотивацию не надо находить. Ты просто либо любишь фигурное катание, либо нет. Насколько ты фанат фигурного катания, столько ты и будешь кататься. Понятно, что есть травмы, еще что-то еще, но если ты действительно предан этому виду спорта и своему делу, то искать мотивацию не надо, она у тебя на поверхности. Ты просто любишь то, что делаешь, – ответила Радионова.