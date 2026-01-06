  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елена Радионова: «В Трусову и Валиеву я верю. Если Камила соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным может спокойно претендовать на первые места»
25

Елена Радионова: «В Трусову и Валиеву я верю. Если Камила соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным может спокойно претендовать на первые места»

Радионова: если Валиева восстановится, сможет спокойно претендовать на 1-е места.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова считает, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова могут вернуться в большой спорт.

Трусова возобновила тренировки после того, как в августе у нее родился сын. У Валиевой в декабре истек срок дисквалификации за допинг.

– В женском одиночном у нас появляются новые девочки: Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова. Кто будет следующим лидером, как вам кажется?

– По этому сезону, мне кажется, что Алиса Двоеглазова. Мне очень нравится, как она выступает, очень воздушное катание. При этом в арсенале у нее есть четверные прыжки.

– Александра Трусова активно восстанавливается и уже прыгает все тройные и каскады. Может ли она вернуться в спорт конкурентоспособной после рождения сына?

– Мне кажется, у Саши такой характер, что ей вполне под силу вернуться в спорт. Тем более она уже через короткое время прыгает каскады 3-3. Если она захочет, она может и четверной восстановить. В целом, если она четверной восстановит, то может спокойно возвращаться на соревнования и занимать первые места.

– Камила Валиева готовится к следующему сезону. Верите ли, что у нее все получится?

– Вот как раз в Трусову и Валиеву я верю. То, что Камила сейчас хочет возвращаться в спорт, это действительно круто. Она бриллиант в фигурном катании! Это сочетание легкости, женственности, хореографии, хорошего высокого прыжка, женской красоты. В общем, она просто невероятная. Поэтому, я думаю, если Камила восстановится, соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным она может спокойно претендовать на первые места. У нее всегда была высокая вторая оценка.

– Понимаете ли вы, как можно найти мотивацию в таком осознанном возрасте после того, как какое-то время не занимался спортом?

– Я думаю мотивацию не надо находить. Ты просто либо любишь фигурное катание, либо нет. Насколько ты фанат фигурного катания, столько ты и будешь кататься. Понятно, что есть травмы, еще что-то еще, но если ты действительно предан этому виду спорта и своему делу, то искать мотивацию не надо, она у тебя на поверхности. Ты просто любишь то, что делаешь, – ответила Радионова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoЕлена Радионова
женское катание
logoДарья Садкова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
logoДина Хуснутдинова
logoАлиса Двоеглазова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
вчера, 20:15
Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами
вчера, 19:02
Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»
вчера, 20:20
«Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать». Глейхенгауз рассказал о путешествии в ЮАР
вчера, 20:10
Москвина о роли черепахи Тортиллы в шоу: «Думала отказаться, но решила – да попробую, чем черт не шутит. Ведь я молодая, мне всего 84»
вчера, 20:05
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:03
Илья Малинин: «У меня все еще огромный потенциал для роста. Хотел бы продолжать кататься в течение трех олимпийских циклов»
вчера, 15:27
Илья Малинин: «Возможно, если бы я поехал на Олимпиаду-2022, я бы вообще не катался после этих Игр»
вчера, 15:09
Журова о топе олимпийских моментов без россиян: «Сейчас наплыв русофобии, с этим связано такое решение ISU. Но все вернется на круги своя»
вчера, 14:30
Татьяна Тарасова: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Не понимаю людей, которые против трансляции»
вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57