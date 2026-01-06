Горбачевой сделали операцию в Германии: «Она прошла по плану, пару дней буду еще в клинике. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает»
Алина Горбачева перенесла операцию в Германии.
Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, что ей сделали операцию.
Ранее 18-летняя спортсменка прибыла в Германию. В декабре она пропускала чемпионат России из-за травмы.
«Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике», – написала Горбачева, опубликовав фото.
В прошлом сезоне фигуристка завоевала бронзу на национальном первенстве.
Горбачева о травме: «Когда отправили снимки в Германию, выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
