Горбачевой сделали операцию в Германии: «Она прошла по плану, пару дней буду еще в клинике. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает»

Алина Горбачева перенесла операцию в Германии.

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, что ей сделали операцию.

Ранее 18-летняя спортсменка прибыла в Германию. В декабре она пропускала чемпионат России из-за травмы.

«Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике», – написала Горбачева, опубликовав фото.

В прошлом сезоне фигуристка завоевала бронзу на национальном первенстве.

Горбачева о травме: «Когда отправили снимки в Германию, выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз»