Трусова сообщила, что у ее пятимесячного сына появился свой телеграм-канал: «Совсем скоро Миша сможет вести прямые репортажи с наших шоу»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сообщила, что у ее пятимесячного сына Михаила появился свой телеграм-канал.

Трусова замужем за Макаром Игнатовым.

«Сегодня Мише уже пять месяцев! Весь этот месяц Миша усердно тренировался вместе с нами: он учится ползать. Пока что у него хорошо получается ползти только назад, но он явно этим недоволен. Цели у него амбициозные.

Если честно, в том, как быстро он растет, есть что-то грустное. Еще совсем недавно Миша впервые улыбнулся нам с Макаром, а сегодня уже самостоятельно записывает кружочки…

Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу – тем более сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями, но больше всего его внимание привлекает большой экран.

А еще мы недавно начали вводить прикорм. Пока что Миша просто дегустирует разные овощи, фрукты и каши, а мы смотрим, что из этого ему нравится. Процесс интересный для всех участников. Совсем скоро будем отмечать полгода… Это просто шок!

И так как новых открытий и интересных событий у Миши в жизни становится так много, мы решили сделать ему свой собственный канал! Подписывайтесь, будет интересно», – написала Трусова.