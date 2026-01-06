Трусова сообщила, что у ее пятимесячного сына появился свой телеграм-канал: «Совсем скоро Миша сможет вести прямые репортажи с наших шоу»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сообщила, что у ее пятимесячного сына Михаила появился свой телеграм-канал.
Трусова замужем за Макаром Игнатовым.
«Сегодня Мише уже пять месяцев! Весь этот месяц Миша усердно тренировался вместе с нами: он учится ползать. Пока что у него хорошо получается ползти только назад, но он явно этим недоволен. Цели у него амбициозные.
Если честно, в том, как быстро он растет, есть что-то грустное. Еще совсем недавно Миша впервые улыбнулся нам с Макаром, а сегодня уже самостоятельно записывает кружочки…
Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу – тем более сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями, но больше всего его внимание привлекает большой экран.
А еще мы недавно начали вводить прикорм. Пока что Миша просто дегустирует разные овощи, фрукты и каши, а мы смотрим, что из этого ему нравится. Процесс интересный для всех участников. Совсем скоро будем отмечать полгода… Это просто шок!
И так как новых открытий и интересных событий у Миши в жизни становится так много, мы решили сделать ему свой собственный канал! Подписывайтесь, будет интересно», – написала Трусова.