Сизерон, Аймоз и Сяо Хим Фа претендуют на роль знаменосцев сборной Франции на Олимпиаде-2026, Фийон-Майе и Брезаз-Буше отсутствуют в списке

Сизерон, Аймоз и Сяо Хим Фа претендуют на роль олимпийских знаменосцев Франции.

Фигуристы Гийом Сизерон , Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа вошли в список кандидатов на роль знаменосцев сборной Франции на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщил олимпийский комитет страны. Также кандидатами стали сноубордистки Жюлия Перейра и Хлоя Треспеш, горнолыжники Клеман Ноэль и Виктор Мюффа-Жанде.

При этом в списке на данный момент отсутствуют биатлонисты Кентен Фийон-Майе и Жюстин Брезаз-Буше, которые, как ожидалось, могли стать знаменосцами.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.