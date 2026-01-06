Роднина о том, что ISU не упомянул ее в списке знаковых олимпийских моментов: «Мой успех и мои с партнерами результаты из истории не выкинуть»

Роднина о том, что не попала в подборку ISU: мой успех из истории не выкинуть.

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что ее успехи не получится вычеркнуть из истории спорта.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал топ знаковых олимпийских моментов в фигурном катании, не включив туда выступления спортсменов из СССР и России.

«Если чемпионаты мира и можно забыть, то Олимпийские игры никак не выкинешь из истории. Мой успех и мои с партнерами результаты, ведь я не одна этого достигала, из истории не выкинуть», - сказала Роднина.

При этом бывшая фигуристка отметила, что не удивлена такому решению ISU.

«Это понятно. Абсолютно не удивительно. Это, к сожалению, уже достаточно давно идет. И это для них абсолютно нормально, но не для всей аудитории спорта и не для нас.

Вероятно, те, кто сегодня находятся у руля федерации, и те, кто составлял эти списки, просто безграмотные. Видно, они плохо учились и в школе, и в спорте», – заявила Роднина.