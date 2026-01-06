Авербух о семье: «Прекрасно ощущаю себя в роли папы. Это абсолютный остров счастья»

Авербух назвал свою семью абсолютным островом счастья.

Хореограф Илья Авербух назвал свою семью абсолютным островом счастья.

В 2020 году Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. В 2021-м у пары родился сын Лев, а в 2024-м – дочь Лия.

«Прекрасно ощущаю себя в роли папы малышей. Это абсолютный остров счастья. Единственное, все сложнее становится выходить из дома. Все чаще возникает вопрос: «Папа, ты когда вернешься?» Раньше он звучал только от Льва. А сейчас написан в глазах у Лии.

Но у нас семья активная, мобильная. Лиза очень много гастролирует. У меня очень много проектов. Поэтому это единственная грусть – уходить из дома. Зато большое счастье – возвращаться. Глобально больше времени с детьми проводит Лиза. Она выкраивает его в своем графике, хотя и много работает. Мы оба стараемся. Но в силу большого количества проектов у меня мама все-таки чаще с детьми.

Мы для себя назвали Льва поэтом. Он у нас немножко романтик. Хотя занимается многим: играет двумя руками на фортепиано, схватил игру в шахматы, играет в футбол, ходит на акробатику. Всего по чуть-чуть. Но тяга больше гуманитарная и, вполне возможно, актерская. Что больше свойственно Лизе.

А Лия пока показывает, что она абсолютная спортсменка. Очень боевая девчонка, везде рвется. Ей всего год и три месяца. Схватила недавно самокат и с первого раза стала гонять на нем. Совсем скоро надеюсь поставить ее на коньки. Я вижу это в ней. Кто-то должен пойти по моим стопам. Пусть будет она», – сказал Авербух.