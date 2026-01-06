  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тутберидзе о том, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при-2018: «Мы смотрим, что «Аня» сидит на трибуне и начинаем возмущаться. Показываем ей: давай, спускайся»
106

Тутберидзе о том, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при-2018: «Мы смотрим, что «Аня» сидит на трибуне и начинаем возмущаться. Показываем ей: давай, спускайся»

Тутберидзе рассказала, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, как фигуристку Анну Щербакову перепутали с ее сестрой во время финала Гран-при 2018 года.

На Okko вышел новогодний выпуск, в котором Тутберидзе, а также Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков рассказывают забавные истории из жизни группы.

«Финал Гран-при-2018, идет тренировка старших девочек, Алина (Загитова) катается, тренируется, а после заливки уже выйдут юниорки: Саша Трусова, Алена Косторная и Аня Щербакова. И тренировка уже подходит к концу, а мы смотрим, что на трибуне сидят папа и мама Ани Щербаковой и сама Аня. Сидят и спокойно смотрят тренировку.

Я понимаю, что это очень поучительно – смотреть тренировку старших, но ей нужно уже разминаться. Я говорю: Дуд (Сергей Дудаков – Спортс’’), смотри, а чего это она там сидит? И мы начинаем уже возмущаться, показываем ей: давай, спускайся. Они нам так вот кивают головой: да-да. Я думаю: а чего вы киваете – спускайтесь, разминаться надо! А они опять кивают. Мы там уже начинаем приседать – они кивают.

Потом Даниил Маркович (Глейхенгауз) нам говорит: может, вы уже успокоитесь? Это вообще-то сестра Ани», – рассказала Тутберидзе.

Закулисье группы Тутберидзе: Косторная переодевалась в такси, Глейхенгауз мылся в клизменной

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoГран-при
logoДаниил Глейхенгауз
logoЭтери Тутберидзе
Сергей Дудаков
женское катание
logoАнна Щербакова
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлина Загитова
logoАлена Косторная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Косторная решила проспать произвольную. Дозвонились через портье, Алена отвечает: «А что? А я сплю». В группе Тутберидзе рассказали, как фигуристка едва не опоздала на турнир в 2019-м
6 января, 07:18
Закулисье группы Тутберидзе: Косторная переодевалась в такси, Глейхенгауз мылся в клизменной
6 января, 06:30
Как фигуристы встретили Новый год: семейные Трусова и Косторная, Алиев в ушанке
4 января, 17:00
Главные новости
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
вчера, 20:15
Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами
вчера, 19:02
Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»
вчера, 20:20
«Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать». Глейхенгауз рассказал о путешествии в ЮАР
вчера, 20:10
Москвина о роли черепахи Тортиллы в шоу: «Думала отказаться, но решила – да попробую, чем черт не шутит. Ведь я молодая, мне всего 84»
вчера, 20:05
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:03
Илья Малинин: «У меня все еще огромный потенциал для роста. Хотел бы продолжать кататься в течение трех олимпийских циклов»
вчера, 15:27
Илья Малинин: «Возможно, если бы я поехал на Олимпиаду-2022, я бы вообще не катался после этих Игр»
вчера, 15:09
Журова о топе олимпийских моментов без россиян: «Сейчас наплыв русофобии, с этим связано такое решение ISU. Но все вернется на круги своя»
вчера, 14:30
Татьяна Тарасова: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Не понимаю людей, которые против трансляции»
вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57