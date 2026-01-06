Тутберидзе о том, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при-2018: «Мы смотрим, что «Аня» сидит на трибуне и начинаем возмущаться. Показываем ей: давай, спускайся»

Тутберидзе рассказала, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, как фигуристку Анну Щербакову перепутали с ее сестрой во время финала Гран-при 2018 года.

На Okko вышел новогодний выпуск , в котором Тутберидзе, а также Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков рассказывают забавные истории из жизни группы.

«Финал Гран-при-2018, идет тренировка старших девочек, Алина (Загитова) катается, тренируется, а после заливки уже выйдут юниорки: Саша Трусова, Алена Косторная и Аня Щербакова. И тренировка уже подходит к концу, а мы смотрим, что на трибуне сидят папа и мама Ани Щербаковой и сама Аня. Сидят и спокойно смотрят тренировку.

Я понимаю, что это очень поучительно – смотреть тренировку старших, но ей нужно уже разминаться. Я говорю: Дуд (Сергей Дудаков – Спортс’’), смотри, а чего это она там сидит? И мы начинаем уже возмущаться, показываем ей: давай, спускайся. Они нам так вот кивают головой: да-да. Я думаю: а чего вы киваете – спускайтесь, разминаться надо! А они опять кивают. Мы там уже начинаем приседать – они кивают.

Потом Даниил Маркович (Глейхенгауз) нам говорит: может, вы уже успокоитесь? Это вообще-то сестра Ани», – рассказала Тутберидзе.

