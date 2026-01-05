Рудковская об Ирине Костылевой: «Какая же недальновидная мама – плюет в колодец, из которого тут же и пьет. Наши шоу – единственный заработок семьи»

Рудковская об Ирине Костылевой: плюет в колодец, из которого тут же и пьет.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о поведении Ирины Костылевой , матери фигуристки Елены Костылевой .

В декабре 2025 года Елена покинула академию Евгения Плющенко и перешла к тренеру Софье Федченко. Сегодня 14-летняя фигуристка выступила в шоу Плющенко «Спящая красавица».

– Слышали ли вы, что Ирина Костылева пишет резко негативные комментарии про Евгения Плющенко, его школу и спортсменов, пока ее дочь катается у вас в шоу?

– Какая же недальновидная мама – плюет в колодец, из которого тут же и пьет. Как мне известно, наши шоу – единственный заработок семьи на данный момент. Что ж, мы будем выше этого. Жизнь – забег на длинную дистанцию, посмотрим, куда дорога такую маму выведет! Даже интересен исход этой пьесы.

Ну а мы пойдем другим путем. Не наш уровень – в чатах и на заборах отвечать таким людям. Наши юристы хорошо знают свою работу. Опыт с одной мамой-сказочницей ничему не научил, ха-ха, – сказала Рудковская.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов