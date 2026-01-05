«Нонсенс и хамство. Очевидно, что там должна быть Роднина». Бестемьянова об отсутствии россиян в списке знаковых олимпийских моментов от ISU

Бестемьянова о том, что ISU не упомянул выступления россиян: нонсенс и хамство.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала хамством то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов.

«Нонсенс и хамство абсолютно, что тут еще можно сказать. Очевидно, что там должна была быть Ирина Роднина – любая из ее трех побед на Олимпийских играх, хоть с Улановым, хоть с Зайцевым.

Конечно, должны быть Пахомова с Горшковым как первые олимпийские чемпионы в танцах на льду, это точно знаковый момент в истории. Они добились, чтобы танцы на льду включили в олимпийскую программу.

Да и вообще и советских, и российских выступлений в рамках Игр очень, очень много. И то, что они не включили их в список, это просто смешно. И показывает, насколько в ISU сидят непрофессиональные люди, которые совершенно ничего не понимают в фигурном катании. По крайней мере те, кто отвечает за подобные списки», – сказала Бестемьянова.