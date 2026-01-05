Авербух о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Вопиющая несправедливость и ангажированность»

Авербух о том, что ISU не отметил выступления россиян: вопиющая несправедливость.

Хореограф и продюсер, призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов.

«Считаю, что это вопиющая несправедливость, в очередной раз показывающая ангажированность ISU . Безусловно, те моменты, которые включены, они являются знаковыми.

Единственное из этого списка выступление, вызывающий вопросы, это победа Сары Хьюз в Солт‑Лейк‑Сити. Она была абсолютно неубедительной, с остальными моментами в списке соглашусь. Но дуэль Ягудина и Плющенко в том же Солт‑Лейк‑Сити – это куда более знаковое событие. То же самое можно сказать о дуэли Медведевой и Загитовой на Олимпиаде 2018 года.

Здесь можно продолжать бесконечно. Прокат Липницкой в Сочи, две золотые медали Транькова и Волосожар там же, «Кармен» в исполнении Навки и Костомарова... А три олимпийских золота Родниной ? Их программу «Калинка» как настольную книгу знает каждый. А то, что катали Орсер и Бойтано, точно знает только какой‑то ограниченный круг людей.

Две победы Артура Дмитриева с разными партнершами, триумф наших девушек на Олимпиаде в Пекине, триумфальное возвращение Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова с сумасшедшей программой. Это только те моменты, которые с ходу приходят в голову.

Если мы говорим о Катарине Витт, то почему не говорим о Бестемьяновой и Букине, четырехкратных чемпионах мира? Их «Кармен» прямо сейчас стоит перед глазами.

А если говорим о Виртью – Мойр, почему не написать, что именно благодаря Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, их танго «Кумпарсита», танцы стали олимпийским видом? Как можно пройти мимо этого? Ведь изучение их программы стало на долгие годы обязательным для целого поколения фигуристов.

Очень жаль, что в такие вещи, которые стоят над историей, которые важнее всего, вклинивается ангажированность и несправедливость», – сказал Авербух.