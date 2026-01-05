28

Елена Радионова: «У Петросян и Гуменника есть шансы на медаль Олимпиады. Петр может претендовать на тройку, как и Аделия»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова считает, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник могут войти в тройку лучших на Олимпиаде-2026.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские фигуристы выступят в личном турнире в нейтральном статусе.

– Как вы считаете, есть ли у Петросян и Гуменника шансы на медали Олимпиады?

– Я считаю, что шансы есть. Тем более, если Петя будет в такой форме, которую он показывал на соревнованиях. Он может претендовать на тройку, как и Аделия.

Но Аделии нужен четверной прыжок, потому что американки, японки, даже Эмбер Гленн, которая исполняет тройной аксель, очень сильны. И мы понимаем, что за нашими ребятами будут пристально следить, их будут судить строже, так как у них еще нет мирового рейтинга. Это тоже нужно учитывать. Но, конечно, я верю в Аделию и Петю, – сказала Радионова.

Наши олимпийцы сияют на ЧР: Гуменник – лучший в битве нервов, у Петросян – личный рекорд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
