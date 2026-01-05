Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: «Рада, что в этом году к Трусовой прибавились Медведева и Щербакова. Я просто умею дружить с людьми»

Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: я просто умею дружить с людьми.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась об участии Александры Трусовой , Евгении Медведевой и Анны Щербаковой в шоу «Спящая красавица».

– Как удалось собрать в одном шоу такой звездный состав?

– Я просто умею дружить с людьми. Мне кажется еще, что наше шоу всегда отличается красотой. Я рада, что в этом году к Саше Трусовой прибавились прекрасные Женя Медведева и Аня Щербакова. И в сказках, действительно, такого состава никогда не было. Зрители счастливы, мы тоже счастливы.

– Вы даете какой-то нагоняй, если девушки на льду упали?

– Нет, не нагоняю никого. Это большие звезды, они все сами понимают и всегда исправляют ошибки. Вот представьте, подходите к Евгению Плющенко и говорите: «Слушай, Плющенко, что ты там что-то не так сделал». Это невозможно.

Это очень высокого уровня девушки, мировой топ. Представьте: действующая олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

Саша Трусова – обладательница трех мировых рекордов Гиннесса, серебряный призер Олимпийских игр. Слушайте, мы стоим в такой компании... Восемь олимпийских медалей на одном льду – вы представляете такое вообще? – сказала Рудковская.

Гид по новогодним шоу фигуристов: у Плющенко – ТЩК, у Навки – Валиева и Гордеева