38

Трусова – на вопрос о том, как быстро выйти из декрета: «Не то чтобы я сильно в декрет уходила»

Трусова о выходе из декретного отпуска: не то чтобы я сильно туда уходила.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о восстановлении после родов. 6 августа фигуристка родила первенца – сына Михаила.

– Как так быстро выйти из декрета?

Трусова: Не то чтобы я сильно в декрет уходила. Я уже говорила, что даже немного долго по сравнению с моим планом все восстанавливала. Я бы знала, что мне нужно делать для того, чтобы прийти в форму. Я никогда не перебарщиваю с нагрузками, чтобы не было травм.

– Яна, вы поддержали ее в этом решении?

Яна РудковскаяЯ ее даже простимулировала в этом решении. Мы с ней какой-то план наметили. Саша, как перфекционист, самую высокую планку взяла.

Мы говорили с ней, что после того, как женщина рожает, что можно восстановить – 2,5 аксель? Она говорит: «Нет, я восстановлю тройные». Я ответила, что это невозможно. Саша говорит: «Ну не только же у вас песни такие есть. Мы сейчас на деле докажем». Собственно говоря, доказывает каждое шоу.

Как фигуристы встретили Новый год: семейные Трусова и Косторная, Алиев в ушанке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЯна Рудковская
logoсборная России
ледовые шоу
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Яна Рудковская: «Мы всегда ждем Костылеву в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что штаб ее любит»
вчера, 14:19
Александра Трусова: «Хотела бы и много работать, и много времени проводить с ребенком. Времени мало, мне не хватает»
3 января, 20:24
Александра Трусова: «Я шутила, что могу выпускать книгу «Как кормить грудью и выступать в шоу». В костюмах это, конечно, сложно»
9 декабря 2025, 15:16
Главные новости
Траньков о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Меня это никак не задевает»
23 минуты назад
Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами
сегодня, 16:28
Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет. Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»
сегодня, 15:13
Тарасова о топе олимпийских моментов от ISU: «Надо включить победы Родниной с Зайцевым – куда же без Родниной? Из современных включила бы Ягудина»
сегодня, 13:37
Елена Радионова: «В Трусову и Валиеву я верю. Если Камила соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным может спокойно претендовать на первые места»
сегодня, 12:41
Роднина о том, что ISU не упомянул ее в списке знаковых олимпийских моментов: «Мой успех и мои с партнерами результаты из истории не выкинуть»
сегодня, 11:07
Горбачевой сделали операцию в Германии: «Она прошла по плану, пару дней буду еще в клинике. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает»
сегодня, 10:58
Трусова сообщила, что у ее пятимесячного сына появился свой телеграм-канал: «Совсем скоро Миша сможет вести прямые репортажи с наших шоу»
сегодня, 10:13
Сизерон, Аймоз и Сяо Хим Фа претендуют на роль знаменосцев сборной Франции на Олимпиаде-2026, Фийон-Майе и Брезаз-Буше отсутствуют в списке
сегодня, 10:02
Авербух о семье: «Прекрасно ощущаю себя в роли папы. Это абсолютный остров счастья»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
сегодня, 16:15
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
сегодня, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56