Трусова – на вопрос о том, как быстро выйти из декрета: «Не то чтобы я сильно в декрет уходила»

Трусова о выходе из декретного отпуска: не то чтобы я сильно туда уходила.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о восстановлении после родов. 6 августа фигуристка родила первенца – сына Михаила.

– Как так быстро выйти из декрета?

Трусова: Не то чтобы я сильно в декрет уходила. Я уже говорила, что даже немного долго по сравнению с моим планом все восстанавливала. Я бы знала, что мне нужно делать для того, чтобы прийти в форму. Я никогда не перебарщиваю с нагрузками, чтобы не было травм.

– Яна, вы поддержали ее в этом решении?

Яна Рудковская: Я ее даже простимулировала в этом решении. Мы с ней какой-то план наметили. Саша, как перфекционист, самую высокую планку взяла.

Мы говорили с ней, что после того, как женщина рожает, что можно восстановить – 2,5 аксель? Она говорит: «Нет, я восстановлю тройные». Я ответила, что это невозможно. Саша говорит: «Ну не только же у вас песни такие есть. Мы сейчас на деле докажем». Собственно говоря, доказывает каждое шоу.

Как фигуристы встретили Новый год: семейные Трусова и Косторная, Алиев в ушанке