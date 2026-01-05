Яна Рудковская: «Мы всегда ждем Костылеву в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что штаб ее любит»

Яна Рудковская: мы всегда ждем Елену Костылеву в нашем клубе.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила, почему фигуристка Елена Костылева продолжает выступать в шоу «Спящая красавица».

В декабре 2025 года 14-летняя Костылева покинула академию Евгения Плющенко и перешла к Софье Федченко.

– Лена Костылева сегодня выступает. Сложно было ее уговорить?

– Почему мы ее уговаривали? Мама попросила, сначала мы отказали. Было очень сложно поменять Лену, мы рассматривали многих девочек. Но это все очень сложно, когда идет огромное количество шоу.

Никита Михайлов предложил все-таки оставить кандидатуру Лены. Я ее поддержала, потому что считаю, что в конфликте родителей и детей, дети не виноваты. Мы Лену очень любим. Мы ее всегда ждем в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что ее штаб любит. Она с нами достигала больших успехов.

Понимаете, мы за спорт. Лена, безусловно, прекрасно исполняет роль Авроры. Она классно знает эту роль, классно сочетается с Сашей (Плющенко). У них хорошая химия.

Обязательно должна быть небольшая ложка дегтя в этой банке красивого шоу, понимаете? Поэтому надеемся, что сегодняшнее шоу никак не повлияет, не должны зрители страдать. Мы подумали, что зрители же покупают билеты, а там выходит другая девочка. Это очень несправедливо по отношению к нашим зрителям, – сказала Рудковская.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов