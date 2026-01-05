  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «Мы всегда ждем Костылеву в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что штаб ее любит»
76

Яна Рудковская: «Мы всегда ждем Костылеву в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что штаб ее любит»

Яна Рудковская: мы всегда ждем Елену Костылеву в нашем клубе.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила, почему фигуристка Елена Костылева продолжает выступать в шоу «Спящая красавица».

В декабре 2025 года 14-летняя Костылева покинула академию Евгения Плющенко и перешла к Софье Федченко.

– Лена Костылева сегодня выступает. Сложно было ее уговорить?

– Почему мы ее уговаривали? Мама попросила, сначала мы отказали. Было очень сложно поменять Лену, мы рассматривали многих девочек. Но это все очень сложно, когда идет огромное количество шоу.

Никита Михайлов предложил все-таки оставить кандидатуру Лены. Я ее поддержала, потому что считаю, что в конфликте родителей и детей, дети не виноваты. Мы Лену очень любим. Мы ее всегда ждем в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что ее штаб любит. Она с нами достигала больших успехов.

Понимаете, мы за спорт. Лена, безусловно, прекрасно исполняет роль Авроры. Она классно знает эту роль, классно сочетается с Сашей (Плющенко). У них хорошая химия.

Обязательно должна быть небольшая ложка дегтя в этой банке красивого шоу, понимаете? Поэтому надеемся, что сегодняшнее шоу никак не повлияет, не должны зрители страдать. Мы подумали, что зрители же покупают билеты, а там выходит другая девочка. Это очень несправедливо по отношению к нашим зрителям, – сказала Рудковская. 

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЯна Рудковская
logoЕвгений Плющенко
logoАкадемия Плющенко
logoЕлена Костылева
женское катание
logoсборная России
ледовые шоу
Никита Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Прочитала про 5 млн в год на Лену и очень удивлена. Домик, медицина, конечно, тянут денег, но тренировки были практически только общие»
24 декабря 2025, 19:44
Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»
24 декабря 2025, 11:44
Роднина о переходе Костылевой: «Плющенко как мог пытался решать проблемы. Достойно похвалы, что Елену до конца не бросали, несмотря на поведение матери»
22 декабря 2025, 09:21
Главные новости
Траньков о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Меня это никак не задевает»
23 минуты назад
Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами
сегодня, 16:28
Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет. Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»
сегодня, 15:13
Тарасова о топе олимпийских моментов от ISU: «Надо включить победы Родниной с Зайцевым – куда же без Родниной? Из современных включила бы Ягудина»
сегодня, 13:37
Елена Радионова: «В Трусову и Валиеву я верю. Если Камила соберет все тройные, каскады, то даже с одним четверным может спокойно претендовать на первые места»
сегодня, 12:41
Роднина о том, что ISU не упомянул ее в списке знаковых олимпийских моментов: «Мой успех и мои с партнерами результаты из истории не выкинуть»
сегодня, 11:07
Горбачевой сделали операцию в Германии: «Она прошла по плану, пару дней буду еще в клинике. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает»
сегодня, 10:58
Трусова сообщила, что у ее пятимесячного сына появился свой телеграм-канал: «Совсем скоро Миша сможет вести прямые репортажи с наших шоу»
сегодня, 10:13
Сизерон, Аймоз и Сяо Хим Фа претендуют на роль знаменосцев сборной Франции на Олимпиаде-2026, Фийон-Майе и Брезаз-Буше отсутствуют в списке
сегодня, 10:02
Авербух о семье: «Прекрасно ощущаю себя в роли папы. Это абсолютный остров счастья»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
сегодня, 16:15
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
сегодня, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56