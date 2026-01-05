Тренер Дикиджи: «Мы продолжаем сотрудничество с Колядой, когда у обеих сторон есть такая возможность»
Татауров сообщил, что Дикиджи продолжит работу с Колядой.
Олег Татауров, тренер чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что фигурист продолжит работу с Михаилом Колядой.
«Мы продолжаем сотрудничество с Михаилом, когда у обеих сторон есть такая возможность.
В дальнейшем планируем продолжать с ним работу», – сказал Татауров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости