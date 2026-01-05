Алексей Ягудин: «Тотьмянина Татьяна остается и всегда будет спортсменкой года»

Ягудин назвал Тотьмянину спортсменкой года.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал свою жену Татьяну Тотьмянину спортсменкой года.

Тотьмянина – олимпийская чемпионка Турина-2006 в паре с Максимом Марининым.

«Спортсменом года всегда была, есть и будет Тотьмянина Татьяна Ивановна. Она остается и всегда будет спортсменкой года.

Для оптимиста нет разочарований, для него бокал всегда будет наполовину полон. Именно поэтому разочарований в этом году у меня нет.

Есть ли спортсмены, которые не оправдали ожидания в этом году? По поводу ожиданий правильную фразу в свое время сказал Аршавин: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

Спортсмен живет своей жизнью. Если люди разочаровываются в его результатах, они должны понимать, что еще больше разочарование будет у самого спортсмена, нежели у того, кто за ним наблюдает», — сказал Ягудин.