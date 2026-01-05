ISU не включил выступления российских фигуристов в топ знаковых олимпийских моментов

Выступления российских фигуристов не вошли в топ знаковых моментов Олимпиад.

Международный союз конькобежцев (ISU) не упомянул выступления российских фигуристов в числе знаковых олимпийских моментов.

По мнению организации, в список входят прокат «Болеро» Джейн Торвилл и Кристофера Дина в Сараево-1984, борьба Брайана Орсера и Брайана Бойтано в Калгари-1988, выступление Катарины Витт с программой «Кармен» в Калгари-1988, победа Сары Хьюз над Ириной Слуцкой и Мишель Кван в Солт-Лейк-Сити-2002, танцы Тессы Виртью и Скотта Мойра в Ванкувере-2010, второе золото Игр Юдзуру Ханю и победа Алены Савченко и Бруно Массо в Пхенчхане-2018, а также триумф Вэньцзинь Суй и Цун Ханя в Пекине-2022.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане. Там выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.