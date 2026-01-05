Отец Алисы Лью о том, сколько потратил на карьеру дочери: «Я бы сказал, от полумиллиона до миллиона долларов»

Отец Алисы Лью: я потратил на карьеру дочки от полумиллиона до миллиона долларов.

Артур Лью, отец американской фигуристки Алисы Лью, рассказал, сколько потратил на занятия дочери фигурным катанием.

Фигуристка и ее отец стали героями программы Шарин Альфонси «60 минут» на CBS.

– Я повсюду с ней ездил. Возил ее в Японию, чтобы она училась у лучших тренеров, возил в Канаду.

– Как вы думаете, сколько вы потратили, чтобы помочь ей стать фигуристкой, которой она сейчас является?

– Я бы сказал, от полумиллиона до миллиона долларов.

– Артур!

– Я не жалел денег, не жалел времени, просто… Я просто видел талант, – сказал Артур Лью.

Алиса Лью ушла из спорта в 16 лет после того, как завоевала бронзу чемпионата мира 2022 года. Через два года она решила вернуться. В 2025 году она выиграла чемпионат мира и победила в финале Гран-при.

По словам фигуристки, сейчас она самостоятельно принимает все решения, касающиеся ее карьеры.