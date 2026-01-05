Алиса Лью об Олимпиаде: «Моя цель — подарить впечатления, негативные или позитивные. Пока люди испытывают сильные эмоции, меня это устраивает»

Лью об Олимпиаде: моя цель – подарить людям впечатления.

Чемпионка мира Алиса Лью заявила, что не чувствует давления из-за статуса фаворита Олимпийских игр в Милане.

Об этом она рассказала в интервью Шарин Альфонси в программе «60 минут» на CBS.

— Ощущаешь ли ты давление? Что-то вроде: «Теперь мне нужно выступить на Олимпиаде и выиграть там золото»?

— Нет. На самом деле, я в предвкушении, потому что моя цель, честно говоря, — поднять людям настроение, подарить им впечатления, негативные или позитивные.

Пока люди испытывают сильные эмоции и предвкушение, меня это устраивает, — сказала Лью.