Горбачева о травме: «Когда отправили снимки в Германию, выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз»

Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что в России ей поставили неправильный диагноз.

Сейчас спортсменка находится в Германии, где ей сделают операцию по поводу травмы.

«В начале ноября на раскатке мы делали упражнение кросс-роллы без отрывания ног. Это когда при смене ноги, свободная нога не отрывается от льда. Я зацепилась пяткой за носок, упала, подвернув под себя ногу. Меня начало беспокоить колено. Изначально это было не сильно, но в течение тренировок становилось хуже.

После этапа в Москве я сделала МРТ. Врач сказал, что ничего серьезного, есть небольшое повреждение мениска, но с этим можно тренироваться, сделать перерыв попозже. И я решила кататься до чемпионата России. После этапа в Омске мне уже перестали помогать обезболивающие препараты, сильно болело очень колено.

Я сделала еще одно МРТ, более хорошего качества. И с этим МРТ мы с Софьей Анатольевной (Федченко ) начали ходить к различным специалистам. Отправили снимки в Германию двум профессорам. Выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз. С мениском все в порядке, но очень сильно поврежден заднелатеральный угол.

Очень грустно, что сразу не смогли правильно определить проблему, потому что если бы сделали операцию в течение первых двух недель после травмы, все было бы гораздо проще.

В конце декабря мы прилетели в Германию. В клинике мне сделали УЗИ, специальные тесты. Доктор в заключении сказал, что в данной ситуации без операции невозможно обойтись. Даже если бы я не была профессиональной спортсменкой, консервативное лечение здесь не помогло бы.

Завтра уже у меня операция. После нее долгое восстановление. Надеюсь, что все будет хорошо», – рассказала Горбачева.