Хуснутдинова об адаптации в группе Тутберидзе: «Все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони Акатьевой, она просто лучик солнца»

Хуснутдинова о группе Тутберидзе: отмечу поддержку Акатьевой, она лучик солнца.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала об адаптации в группе Этери Тутберидзе.

– Вы ранее говорили, что в группе Тутберидзе очень дружная атмосфера. Как это работает во время турниров?

– Мы не закрываемся до конца, но, конечно, каждый думает о своем прокате. Нет такого, что мы перестаем разговаривать. Мы соперники на льду, а вне его просто общаемся с девочками спокойно.

– А кто в первое время больше всего помогал вам адаптироваться после переезда в Москву?

– Я очень благодарна Софье Акатьевой , которая всегда поддерживала меня, говорила, что надо делать, куда идти, потому что у нас центр катания Этери Георгиевны очень большой. Да все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони, потому что она просто лучик солнца.

– Вы переехали из Казани в Москву. Какие привычки привезли из Татарстана?

– Питание не поменяла, семейные разговоры тоже. Просто перестроила режим дня: раньше ходила в школу, а сейчас учусь онлайн и больше стала проводить время на катке.

– По чему вы больше всего скучаете?

– Сейчас со мной в Москве в основном папа, а мама с сестренкой в Казани. Скучаю по ним. Очень хочется, чтобы в будущем мы все переехали в Москву. Скучаю по близким, родным – бабушкам, тетям, дядям – потому что очень редко получается приехать. Я уже больше полугода не была там, и вот примерно через дней десять поедем, – сказала Хуснутдинова.