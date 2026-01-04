  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Хуснутдинова об адаптации в группе Тутберидзе: «Все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони Акатьевой, она просто лучик солнца»
25

Хуснутдинова об адаптации в группе Тутберидзе: «Все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони Акатьевой, она просто лучик солнца»

Хуснутдинова о группе Тутберидзе: отмечу поддержку Акатьевой, она лучик солнца.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала об адаптации в группе Этери Тутберидзе.

– Вы ранее говорили, что в группе Тутберидзе очень дружная атмосфера. Как это работает во время турниров?

– Мы не закрываемся до конца, но, конечно, каждый думает о своем прокате. Нет такого, что мы перестаем разговаривать. Мы соперники на льду, а вне его просто общаемся с девочками спокойно.

– А кто в первое время больше всего помогал вам адаптироваться после переезда в Москву?

– Я очень благодарна Софье Акатьевой, которая всегда поддерживала меня, говорила, что надо делать, куда идти, потому что у нас центр катания Этери Георгиевны очень большой. Да все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони, потому что она просто лучик солнца.

– Вы переехали из Казани в Москву. Какие привычки привезли из Татарстана?

– Питание не поменяла, семейные разговоры тоже. Просто перестроила режим дня: раньше ходила в школу, а сейчас учусь онлайн и больше стала проводить время на катке.

– По чему вы больше всего скучаете?

– Сейчас со мной в Москве в основном папа, а мама с сестренкой в Казани. Скучаю по ним. Очень хочется, чтобы в будущем мы все переехали в Москву. Скучаю по близким, родным – бабушкам, тетям, дядям – потому что очень редко получается приехать. Я уже больше полугода не была там, и вот примерно через дней десять поедем, – сказала Хуснутдинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoСофья Акатьева
logoсборная России
женское катание
logoДина Хуснутдинова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Хуснутдинова о питании: «Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы»
3 января, 15:08
Дина Хуснутдинова: «Хочу долгую спортивную карьеру – яркую, насыщенную. Не на одной Олимпиаде выступить»
3 января, 15:02
Хуснутдинова о чемпионате России: «Есть разочарование в короткой программе из-за того, что не смогла сделать чистый тройной аксель»
27 декабря 2025, 08:58
Главные новости
Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: «Рада, что в этом году к Трусовой прибавились Медведева и Щербакова. Я просто умею дружить с людьми»
сегодня, 14:39
Трусова – на вопрос о том, как быстро выйти из декрета: «Не то чтобы я сильно в декрет уходила»
сегодня, 14:27
Яна Рудковская: «Мы всегда ждем Костылеву в нашем клубе. Смею вас уверить – она обязательно вернется, потому что штаб ее любит»
сегодня, 14:19
Тренер Дикиджи: «Мы продолжаем сотрудничество с Колядой, когда у обеих сторон есть такая возможность»
сегодня, 13:14
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
сегодня, 11:58
Алексей Ягудин: «Тотьмянина Татьяна остается и всегда будет спортсменкой года»
сегодня, 11:06
ISU не включил выступления российских фигуристов в топ знаковых олимпийских моментов
сегодня, 10:12
Отец Алисы Лью о том, сколько потратил на карьеру дочери: «Я бы сказал, от полумиллиона до миллиона долларов»
сегодня, 09:22
Алиса Лью об Олимпиаде: «Моя цель — подарить впечатления, негативные или позитивные. Пока люди испытывают сильные эмоции, меня это устраивает»
сегодня, 08:54
Горбачева о травме: «Когда отправили снимки в Германию, выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз»
сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50