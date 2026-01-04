  • Спортс
  • Ирина Роднина: «Жаль, что наших фигуристов допустили на Олимпиаду не во всех видах. В парном катании мы точно отобрали бы медали у иностранцев»
Ирина Роднина: «Жаль, что наших фигуристов допустили на Олимпиаду не во всех видах. В парном катании мы точно отобрали бы медали у иностранцев»

Роднина: жаль, что наших фигуристов допустили на ОИ не во всех видах программы.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что российская спортивная пара завоевала бы медаль на Играх-2026 в Милане.

«Очень жаль, что наших фигуристов допустили на Олимпиаду не во всех видах программы. В парном катании мы точно отобрали бы медали у иностранцев. Понятно, что в танцах на льду мы претендовали бы на что-то. Хотя сейчас в мировых танцах очень высокая конкуренция. Я не говорю, что они ушли вперед. Но появилось много сильных танцевальных пар в мире, а мы четыре года варимся в собственном соку. Одно дело строить планы и подсчитывать, сколько тройных и четверных прыжков умеют выполнять российские фигуристы, а другое дело, когда идет очная ставка на соревнованиях.

Решение о недопуске российских фигуристов в парном катании и танцах на льду принимал ISU, а не Международный олимпийский комитет. Они допустили нас в одиночном катании, потому что у мужчин в мире сейчас есть явный лидер, и это не наш фигурист. Они просто хотят оставить нас без олимпийских медалей.

Поэтому, когда наши спортсмены выступают в нейтральном статусе, они должны, просто обязаны занимать первые места. Это наша гражданская позиция, ведь гимн играют только в честь чемпиона. А когда на первом месте будет стоять наш спортсмен без флага и гимна, все будут знать, откуда он», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
