Олег Татауров: «Дикиджи стал лучше кататься, понимать музыку. Когда в чем-то прибавляешь, что-то иногда уходит на время»

Татауров: Дикиджи стал лучше кататься стал лучше, понимать музыку.

Тренер Владислава Дикиджи Олег Татауров рассказал о прогрессе фигуриста.

«Я считаю, что Влад прибавил в катании, во вращениях – после второго этапа [Гран-при России] мы поменяли вращения, он более надежно стал их делать. Кататься стал лучше, понимать музыку, хореографические движения вырабатывать. Когда в чем-то прибавляешь, что-то иногда уходит на время. Мы будем работать дальше, прибавлять в одном ключе, не теряя другого», – сказал Татауров.

Дикиджи получил травму спины перед чемпионатом России. Спортсмен занял на турнире 7-е место.

«Надо выходить и делать свое дело в любом состоянии – болит или не болит. Насколько тяжелее удержать результат? Конечно, легче на вершину забраться, а удержаться на этом пике очень тяжело.

Я не считаю, что сезон потерян, тем более еще впереди будут турниры. Это не был совсем провал, один этап Гран-при России Влад выиграл, на втором взял бронзу. Это неплохие результаты. Конечно, в сравнении с победой на чемпионате России это не так хорошо. Просто в дальнейшем надо держать марку», – добавил тренер.