Син Чжи А, Хэ Ин Ли, Чха Чжун Хван вошли в состав сборной Южной Кореи на Олимпиаду-2026
Корейские фигуристки Син Чжи А и Хэ Ин Ли выступят на Олимпиаде-2026 в Милане.
Определен состав сборной Южной Кореи по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года в Милане.
В женских соревнованиях выступят Син Чжи А и Хэ Ин Ли, в мужских – Чха Чжун Хван и Ким Хен Гем.
В танцах на льду страну представят Ханна Лим и Е Куан.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Daum.net
