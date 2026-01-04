12

Син Чжи А, Хэ Ин Ли, Чха Чжун Хван вошли в состав сборной Южной Кореи на Олимпиаду-2026

Корейские фигуристки Син Чжи А и Хэ Ин Ли выступят на Олимпиаде-2026 в Милане.

Определен состав сборной Южной Кореи по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года в Милане. 

В женских соревнованиях выступят Син Чжи А и Хэ Ин Ли, в мужских – Чха Чжун Хван и Ким Хен Гем. 

В танцах на льду страну представят Ханна Лим и Е Куан. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Daum.net
