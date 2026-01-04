Ирина Роднина: «Сомневаюсь, что из-за Венесуэлы американцев отстранят от Олимпиады»
Роднина: сомневаюсь, что из-за Венесуэлы американцев отстранят от Олимпиады.
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не думает, что США отстранят от Олимпиады из-за военной операции в Венесуэле.
«США уже воевали во Вьетнаме и Ираке. Тогда МОК никак не наказывал американских спортсменов и не отстранял их.
Сомневаюсь, что в этот раз из-за Венесуэлы американцев отстранят от Олимпиады», – сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Metaratings
