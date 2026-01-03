  • Спортс
  • Алексей Ягудин: «Больше всего в 2025 году порадовали новости, что довольно много наших федераций восстановили. Появился свет в этом туннеле»
Алексей Ягудин: «Больше всего в 2025 году порадовали новости, что довольно много наших федераций восстановили. Появился свет в этом туннеле»

Алексей Ягудин рассказал, что считает главным событием года в российском спорте.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что в 2025 году его больше всего радовали новости о возвращении российских спортсменов на мировую арену. 

«Больше всего в российском спорте меня порадовали те новости, которые были под конец 2025 года, что довольно много наших федераций восстановили, и вроде бы появился свет в этом туннеле. И я так понимаю, что и в Беларуси теперь можно проводить некоторые международные соревнования.

Самое главное событие года в российском спорте – появляющаяся возможность вновь быть на мировой сцене. Это самое значимое и самое долгожданное.

Я не любитель выделять одно событие на фоне другого. Могу назвать, например, Овечкина с рекордом, очень прикольный итоговый турнир у теннисистов, когда мы видели первую и вторую ракетку, сражающиеся друг против друга, – Алькарас и Синнер.

Еще отмечу [гимнастку] Мельникову, вновь ставшую чемпионкой мира, синхрониста Мальцева, который несколько раз доказал, что он лучший. Было очень много крупных событий, поэтому достаточно сложно говорить, что одно значимое, а другое – нет», – сказал Ягудин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
