Алена Леонова: «Загитова ищет свой стиль, а это неплохо. Ничего страшного в ее фотосетах не вижу, ее способ самовыражения – это смело»

Алена Леонова: Загитова ищет свой стиль, ее способ самовыражения – это смело.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова ищет свой стиль.

– В этом году Алина Загитова сменила образ. Всякий раз, появляясь на публике, она выглядит экстравагантно, за что подвергается критике. Как оцените ее преображение?

– Возможно, она ищет свой стиль, а это неплохо. Алина осознанно выкладывает фотографии, поэтому понимает, что будет как кнут, так и пряник. Ничего страшного в ее фотосетах не вижу. Всегда найдутся недовольные люди. Я считаю, что ее способ самовыражения – это смело, я бы так не сделала.

– Можно ли ее назвать самой стильной фигуристкой?

– Нет, для меня самая стильная фигуристка – Женя Медведева. Загитова, может, выиграла бы в другой номинации, но не в роли самой стильной.

– Вам не кажется, что в нашем фигурном катании мало ярких персонажей, поэтому на первый план иногда выходят обсуждения образов Алины Загитовой?

– Может быть, потому что Алина это все выкладывает, а действующие спортсмены стараются не публиковать все. Не думаю, что следят конкретно за ней. Все должно быть в меру. Если фотосессия реально хорошая, то почему бы и не поделиться. У нас совсем закрытых от социума фигуристов нет, все молодые и живут в социальных сетях, – сказала Леонова.

