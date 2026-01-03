Алена Леонова: «Не назову Тутберидзе тренером года. Она лучшая в женском одиночном катании, но мы не можем судить по одному виду»

Алена Леонова: не могу назвать Тутберидзе тренером года.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова заявила, что не считает Этери Тутберидзе лучшим тренером 2025 года.

– Кого можно назвать тренером года?

– Стаса Морозова. Он взялся в межсезонье за пару Бойкова – Козловский и сделал очень крутой результат за короткий срок.

– В 11-й раз подряд чемпионат России в женском одиночном катании выиграла ученица Тутберидзе. Можно ли назвать Этери Георгиевну самым великим тренером XXI века?

– Ее достижение – это очень круто, достойно отдельной награды, но тренером года ее не назову. Не взялась бы называть Этери Георгиевну лучшим тренером 21-го века. Она лучшая в женском одиночном фигурном катании, но мы же не можем по одному виду судить.

Тутберидзе просто очень крутая, все время своих девочек ведет к победам. Иногда все три призовых места достаются ее девочкам, по крайней мере две медали стабильно. Она делает очень хорошую работу, – сказала Леонова.

«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе