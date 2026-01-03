  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алена Леонова: «Не назову Тутберидзе тренером года. Она лучшая в женском одиночном катании, но мы не можем судить по одному виду»
29

Алена Леонова: «Не назову Тутберидзе тренером года. Она лучшая в женском одиночном катании, но мы не можем судить по одному виду»

Алена Леонова: не могу назвать Тутберидзе тренером года.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова заявила, что не считает Этери Тутберидзе лучшим тренером 2025 года.

– Кого можно назвать тренером года?

– Стаса Морозова. Он взялся в межсезонье за пару Бойкова – Козловский и сделал очень крутой результат за короткий срок.

– В 11-й раз подряд чемпионат России в женском одиночном катании выиграла ученица Тутберидзе. Можно ли назвать Этери Георгиевну самым великим тренером XXI века?

– Ее достижение – это очень круто, достойно отдельной награды, но тренером года ее не назову. Не взялась бы называть Этери Георгиевну лучшим тренером 21-го века. Она лучшая в женском одиночном фигурном катании, но мы же не можем по одному виду судить.

Тутберидзе просто очень крутая, все время своих девочек ведет к победам. Иногда все три призовых места достаются ее девочкам, по крайней мере две медали стабильно. Она делает очень хорошую работу, – сказала Леонова. 

«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАлена Леонова
Станислав Морозов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Леонова: «Открытия года для меня – это Мария Захарова и Женя Семененко»
2 января, 09:31
Алена Леонова: «Лучшие фигуристы России в 2025-м – это не одиночники, их называть не буду. Скажу, что это пары Степанова и Букин, Бойкова и Козловский»
31 декабря 2025, 10:58
Двоеглазова о роли Буратино в шоу: «На репетиции Тутберидзе сказала, что не надо носа. Я же исполняю сложные элементы, с носом это тяжело»
27 декабря 2025, 15:45
Главные новости
Алексей Ягудин: «Больше всего в 2025 году порадовали новости, что довольно много наших федераций восстановили. Появился свет в этом туннеле»
вчера, 20:49
Алена Леонова: «Загитова ищет свой стиль, а это неплохо. Ничего страшного в ее фотосетах не вижу, ее способ самовыражения – это смело»
вчера, 20:37
Александра Трусова: «Хотела бы и много работать, и много времени проводить с ребенком. Времени мало, мне не хватает»
вчера, 20:24
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: новогодний выпуск-2025/2026 – отвечаем на популярные вопросы
вчера, 19:30
Алина Горбачева: «Прошу прощения у турок и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли»
вчера, 16:45
Хуснутдинова о питании: «Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы»
вчера, 15:08
Дина Хуснутдинова: «Хочу долгую спортивную карьеру – яркую, насыщенную. Не на одной Олимпиаде выступить»
вчера, 15:02
Андрей Мозалев: «Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться на международные турниры. Конечно, соскучились»
вчера, 14:43
Бетина Попова: «Выбрать лучшего фигуриста года достаточно сложно. Но наши основные герои – это Петросян и Гуменник»
вчера, 14:27
Сергей Дудаков: «Специфика фигурного катания не предполагает выступления на открытом воздухе»
вчера, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
вчера, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50