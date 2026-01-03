Александра Трусова: «Хотела бы и много работать, и много времени проводить с ребенком. Времени мало, мне не хватает»
Трусова: хотела бы и много работать, и много времени проводить с сыном.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова ответила на вопрос, с какими трудностями сталкивается после рождения ребенка.
Трусова и ее муж Макар Игнатов стали родителями в августе 2025 года. У них родился сын Михаил.
– Как удалось быстро восстановиться после родов, чтобы выступать с прыжками?
– В шоу я катала через месяц после родов, а прыжки полностью восстановила через три. Постепенно увеличиваю количество.
– Трудности есть какие-то? С чем приходится бороться после родов?
– Времени мало. Мне не хватает. Я бы хотела и много работать, и много времени проводить с ребенком. Пока стараюсь и то, и то делать, – сказала Трусова.
