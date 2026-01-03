Алина Горбачева: «Прошу прощения у турок и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли»

Алина Горбачева: прошу прощения у турок и арабов за неосторожные высказывания.

Фигуристка Алина Горбачева попросила прощения за недавний пост в телеграм-канале.

Ранее Горбачева призналась, что ей страшно в Германии, куда она приехала на операцию на травмированном колене.

«Мы выходили из метро – нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. Вообще тут так много турков, арабов. Очень страшно, намного страшнее, чем в Москве», – рассказала тогда фигуристка. Позже она удалила этот пост.

«Добрый день. Я увидела, что один из моих постов вызвал сильную реакцию в интернете. Я не хотела обидеть никакую из национальностей.

Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турков и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли», – сказала Горбачева.

Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»