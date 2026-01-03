Хуснутдинова о питании: «Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы»

Фигуристка Хуснутдинова о питании: нет такого, чтобы я отказывала себе в чем-то.

16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, что позволяет себе есть сладкое, но в меру.

Хуснутдинова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Конечно, взвешивания должны быть у всех, потому что лишние, допустим, 200–300 граммов могут привести к раскоординации тела в прыжке. Поэтому каждый сам следит за своим питанием.

Самое главное – правильно распределить свое меню в течение дня: не так, чтобы голодать или переедать, а чтобы была энергия на тренировках. Я тоже склоняюсь к тому, что взвешивания нужны, без этого никуда.

Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы, нужно есть нормально, в разумном размере. И сладкое тоже можно вписывать в рацион. Поэтому у меня нет каких-то читмилов: я могу и в обычный тренировочный день что-то себе позволить, просто в меру», – отметила Хуснутдинова.