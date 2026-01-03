Дина Хуснутдинова: «Хочу долгую спортивную карьеру – яркую, насыщенную. Не на одной Олимпиаде выступить»
Дина Хуснутдинова: хочу выступить не на одной Олимпиаде.
16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, что мечтает о долгой спортивной карьере, в которой будет не одна Олимпиада.
На чемпионате России-2026 фигуристка заняла 6-е место.
«Я очень хочу кататься столько, сколько будет позволять здоровье. Конечно, хочу долгую спортивную карьеру – яркую, насыщенную, чтобы все запомнили, что была такая фигуристка. Не на одной Олимпиаде выступить», – сказала Хуснутдинова.
Опубликовано: Полина Лоцик
